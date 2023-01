La Supercoppa Italiana può essere l'occasione del rilancio sia per l'Inter che per il Milan . All'evento di settimana prossima guarda oggi Tuttosport , sebbene con un turno di campionato di mezzo. Le due milanesi "non vivono un momento felice in campionato", sono "costrette stasera a tifare la Juventus perché rallenti la corsa del Napoli" ma sanno anche che se Allegri dovesse effettivamente spuntarla i bianconeri diventerebbero una rivale scomoda.

Il Milan è anche già uscito dalla Coppa Italia, l'Inter è invece ancora in corsa. "In campionato il cammino è greve, mentre in Europa è sempre meglio non fidarsi del Porto (chiedere alla Juventus). Una nuova doppietta di Coppa darebbe un senso alla stagione e una vittoria in Supercoppa sarebbe benzina ulteriore per non mollare in Italia e per azzannare l’Europa", scrive il quotidiano.

Quattro i punti che accomunano il momento difficile delle milanesi: la tenuta mentale, che è sembrata fragile per entrambe anche in Coppa, sebbene poi l'Inter abbia passato il turno; i troppi gol subiti, spesso per una serie di evitabili distrazioni: gli infortuni, nel caso di Inzaghi ci sono quattro giocatori potenzialmente titolari che verranno valutati solo tra oggi e domani; la scarsa affidabilità delle riserve, evidente nelle prove di alcuni calciatori.