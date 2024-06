E' cominciata la trattativa tra Inter e Genoa per Josep Martinez, primo obiettivo come portiere da affiancare a Sommer. Come riporta oggi Tuttosport, il prezzo fatto dal Genoa è di 18 milioni di euro, ma i nerazzurri contano di inserire una contropartita, che potrebbe essere Satriano o Zanotti.

Coi rossobu si è parlato anche di Albert Gudmundsson, prezzo richiesto 35 milioni di euro. Soldi che i nerazzurri potrebbero ricevere dall'Atalanta, interessata a Valentin Carboni.