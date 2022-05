Le speranze di vittoria dell'Inter per questa sera sembrano passare anche e soprattutto attraverso la prestazione di Lautaro Martinez. Ne sottolinea l'importanza nell'economia del gioco nerazzurro Tuttosport, che ricorda come a portarlo a Milano siano stati due connazionali che conosce e stima profondamente, Diego Milito e Javier Zanetti. Ha rischiato di passare al Barcellona, non ci fosse stata la crisi dovuta al Covid ci sarebbe forse andato, ma oggi Martinez si sente interista al cento per cento. Ha appena toccato la quota di gol più alta in una singola stagione (23) e con il suo ritorno in auge anche la squadra ha ripreso a marciare. Come il suo mentore, il "Principe", vorrebbe regalare un "Triplete" (anche se si tratta di quello tutto italiano) ai tifosi dell'Inter.