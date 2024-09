Niente trasferta in Inghilterra per Federico Dimarco. Come riporta oggi Tuttosport, il giocatore resterà a Milano per lavorare sul rientro, con l'obiettivo di esserci almeno in panchina per il derby di domenica prossima.

Bisogna però aspettare l'evolversi della situazione dopo l'affaticamento riportato durante la partita con il Monza. Per il resto Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione, tranne ovviamente l'infortunato Buchanan e i non inseriti in lista Champions, Correa e Palacios.