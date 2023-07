L'Inter, seppur dispiaciuta, non si dispererebbe comunque di certo in caso di cessione di André Onana nel caso l'offerta dello United si concretizzasse. Il motivo, secondo Tuttosport, è anche dato dal fatto che il club meneghino ha bene in mente "come investire la gran parte dei soldi incassati da Onana, ovvero su Lukaku". A Milano sanno di non poter replicare l'operazione imbastita lo scorso anno per avere il belga in prestito, "serve un'offerta al Chelsea che comprenda, oltre al prestito oneroso (ancora 8 milioni?), un riscatto nel 2024, probabilmente obbligatorio".

I nerazzurri ragionano "su una cifra intorno ai 30 con pagamento ovviamente dilazionato", ma prima bisogna ragionare sullo step propedeutico: vendere.