Romelu Lukaku sarà il primo argomento di discussione del prossimo incontro tra Inter e Chelsea. I nerazzurri, riporta Tuttosport, confidano "di poter riprendere il belga ancora con la formula del prestito - come per altro pattuito con un “gentleman agreement” con il Chelsea già nell’estate 2022 -, ma spendendo qualcosa in meno rispetto a quanto fatto in questo ’22-23.

Lo scontro sembra al momento difficile, in compenso il giocatore spinge per la permanenza a Milano. Ha respinto l'idea di un passaggio all'Al-Hilal e prenderebbe in considerazione l'idea araba solo qualora l'affare con l'Inter non dovesse concretizzarsi.

