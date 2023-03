L'assemblea della Lega Serie A dovrebbe tenersi il prossimo 31 marzo, ma come spiega Tuttosport non dovrebbero esserci pareri positivi riguardo alle proposte fatte dai quattro fondi (Searchlight, Apollo, Apollo/Relevent e Carlyle/Apax/Three Hills) che vorrebbero entrare nel campionato italiano. "Nell’ultima riunione Galliani, per ottimizzare i tempi viste le premesse, ha suggerito di concentrarsi sui 5 piani di finanziamento delle banche: Jp Morgan, Goldman Sachs, Citi, Barclays e Jefferies - riporta il quotidiano -.