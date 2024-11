Si è rotto da tempo il rapporto tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, grandi amici di un tempo che, come spiega Tuttosport, ora non lo sono più. Una coppia nata un po' per caso ai tempi di Conte all'Inter, quando in realtà l'argentino partì come terzo nelle gerarchie dietro al belga e ad Alexis Sanchez. Si ritrovò presto come spalla titolare di Lukaku, anche se per importanza veniva sempre dietro Romelu e spesso venne sostituito, talvolta con screzi assortiti (il famoso botta e risposta dopo un calcio a una bottiglietta in Inter-Roma). Probabile, però, che Lautaro non sarebbe stato quello di oggi senza la "cura Conte".

La "LuLa" si è poi riformata con Inzaghi, dopo un anno che "Big Rom" passò al Chelsea e nel frattempo l'argentino divenne il riferimento dell'attacco nerazzurro. Al termine dell'annata chiusa con la finale di Champions a Istanbul, però, Lukaku cominciò il processo di "tradimento" che ha mandato in frantumi il rapporto tra i due. Tanto che un anno fa a San Siro il saluto tra i due fu a dir poco gelido e probabilmente lo sarà anche domenica.