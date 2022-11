Anche Tuttosport torna oggi sulla serata passata in discoteca da Lautaro Martinez in occasione del compleanno della compagna Agustina Gandolfo. "Niente di clamorosamente sbagliato, anzi, considerando che si tratta comunque di ragazzi di 25-26 anni, ma la tempistica della festa e l’ora in cui si è svolta, non è stata, diciamo, appropriata. E così ha pensato anche la dirigenza nerazzurra che ieri ad Appiano ha fatto la classifica ramanzina al giocatore che quasi sicuramente verrà multato", scrive il quotidiano.