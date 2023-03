Contro la Francia, se Montiel non avesse chiuso anzitempo il discorso, Lautaro Martinez "avrebbe calciato forte centrale" per non correre rischi, ricorda Tuttosport ricalcando le parole del diez interista a proposito della finale di Qatar. Un ricalco che il quotidiano torinese fa per introdurre l'amaro errore proprio dal dischetto di Lautaro che ieri contro lo Spezia avrebbe potuto regalare all’Inter un vantaggio immediato che magari avrebbe pure cambiato le sorti della gara. "Ma il piattone del 10 nerazzurro, indirizzato sulla sinistra di Dragowski è stato invece respinto dal portiere polacco" che salva il risultato del Picco fino a quel momento e mette a nudo le debolezze dell'attaccante argentino: dimostratosi ancora una volta "tutt’altro che infallibile dal dischetto".