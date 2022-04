Manca soltanto un gol a Lautaro Martinez per riprendere Zlatan Ibrahimovic nella classifica dei bomber nerazzurri (ne ha segnati 65, lo svedese è a 66). Come scrive Tuttosport, l'argentino non ha mai segnato in casa della Juventus, anche se per tre volte ha bucato la porta dei bianconeri, l'ultima in Supercoppa quest'anno. "Tra l’altro il rigore trasformato con straordinaria freddezza per pareggiare la rete di McKennie è stata l’unica gioia nel letargo invernale in campionato che ha visto Lautaro “assentarsi” per otto lunghissime giornate intercorse tra la rete all’Arechi (17 dicembre) e la tripletta, sempre alla Salernitana, del 4 marzo - riporta il quotidiano -. Per pensare di vincere lo scudetto, Inzaghi non può prescindere dall’argentino, nonostante con Dzeko non sia riuscito a ripetere l’incantesimo che si era creato con Lukaku (quasi superfluo sottolineare che con la LuLa l’Inter questo campionato l’avrebbe vinto per dispersione)".