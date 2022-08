La Lazio è lo scoglio per l'Inter alla terza giornata di campionato, nell'anticipo di stasera all'Olimpico. Una gara complicata, spiega Tuttosport, che dà il via a una serie di impegni ravvicinati e difficili. "Fare bene contro la Lazio permetterebbe a Inzaghi e ai suoi giocatori di calarsi nel modo giusto nel primo ciclo terribile di questa stagione con sei partite fra il 30 agosto e il 18 settembre prima della sosta per le nazionali - si legge - Ciclo che scatterà con la Cremonese a San Siro martedì prossimo (previsto l’ennesimo esaurito), ma che proseguirà poi con il derby, la prima gara di Champions, il Torino (a Milano), la seconda di Champons e la trasferta di Udine. Insomma, tornare dall’Olimpico con dei punti, darebbe all’Inter anche uno slancio di entusiasmo per affrontare la prima montagna stagionale".