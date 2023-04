Nella corsa a Mateo Retegui l'Inter si sente in pole position. Lo sottolinea Tuttosport, ricordando che la squadra più calda su di lui al momento è l’Eintracht Francoforte. "È evidente - aggiunge TS - che Retegui preferisca giocarsi nel nostro campionato le carte in ottica Europei. L’Inter - sapendo che il cartellino ha raggiunto quota 20 milioni - intende inserire nell’affare Facundo Colidio, in prestito proprio al Tigre". Prima di affondare, però dalle parti di Milano vogliono capire quale sarà il budget, legato soprattutto alla conquista della prossima Champions League.