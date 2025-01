L'Inter fa visita al Lecce con l'obbligo di vincere e il fastidioso asterisco che verrà cancellato solo dopo il recupero con la Fiorentina. Anche Tuttosport immagina quattro cambi di formazione rispetto al match di Champions vinto a Praga: in difesa Darmian rimpiazzerà Pavard, a sinistra Carlos Augusto farà rifiatare Dimarco, in regia ci sarà Zielinski per Asllani e come mezzala toccherà a Frattesi dare un po' di riposo a Barella.

Per il centrocampista ex Sassuolo sarà la quinta da titolare in campionato, ma "il fatto di giocare a Lecce non cambierà la voglia, da parte di Frattesi, di trovare un club che gli garantisca una maglia da titolare (ovvero la Roma)", si legge sul quotidiano sportivo torinese.