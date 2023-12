Ancora una volta, Tuttosport non perde l'occasione per dimostrarsi non esattamente equilibrato nei giudizi che riguardano l'antagonista della Juventus. "Un rigorino. Poi l'Inter è devastante", si legge sul giornale di oggi. "A spaccare il risultato è una decisione discutibile di arbitro e VAR". Fuori dal mondo.

Il quotidiano torinese sottolinea la risposta alla Juventus da parte di Lautaro e compagni, che allungano notevolmente pure da Napoli e Milan. L'Inter ha dominato l'Udinese, una partita senza storia. Sbloccata però - secondo TS - da un rigore generoso concesso da Di Bello.