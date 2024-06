Per arrivare ad Albert Gudmundsson, costo dell'operazione non inferiore ai 35 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di sacrificare Valentin Carboni. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, infatti, sull'argentino ci sarebbe l'Atalanta, che potrebbe dare parte della cifra utile per arrivare all'islandese. Al momento, però, si tratta soltanto di un'idea: la trattativa vera e propria non è partita, resta il fatto che la Dea ci sta pensando.

L'Inter non vorrebbe perdere il controllo sul giocatore argentino, ma un'offerta da 30 milioni può far vacillare la dirigenza.