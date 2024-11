Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, ieri non ha fatto mistero del fatto che a gennaio acquisterebbe volentieri un difensore centrale per colmare l'enorme buco lasciato in rosa dal grave infortunio di Gleison Bremer. I nomi sul taccuino del dirigente bianconero sono i soliti, come sottolinea Tuttosport: se Milan Skriniar è un candidato che resta sullo sfondo, vuoi per le questioni economiche legate all’ingaggio vuoi per le caratteristiche tecniche, negli ultimi giorni ha preso vigore l'ipotesi Radu Dragusin, già ex bianconero. Più difficile, almeno nel mercato invernale, arrivare a Jonathan Tah del Leverkusen, un profilo che piace anche all'Inter.