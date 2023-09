Uno dei nuovi punti di forza di Inter e Milan è sicuramente una profondità di rose che probabilmente non ha eguali in serie A. E’ quanto riporta il quotidiano Tuttosport. L’Inter era già lunga la scorsa annata il Milan ha migliorato l’organico a disposizione del tecnico. La stagione appena terminata ha visto Pioli arrivare in semifinale di Champions grazie al rendimento dei titolarissimi, ma le alternative era poche, infatti, tanti sono stati i punti persi in campionato. Il lavoro sul mercato di entrambe le società è andato proprio nella direzione di allungare gli organici con elementi competitivi. Sono previste 7 gare in 23 giorni e probabilmente inizieranno le rotazioni già a partire della due sfide di Champions. Inzaghi che si ritrova Pavard titolare, può contare su Darmian, De Vrij e Bisseck, Pioli risponde con Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Florenzi. Il centrocampo (non titolare) nerazzurro è notevole, Cuadrado, Carlos Augusto, Frattesi, Asllani e Klassen, senza dimenticare Sensi. Pioli risponde con Musah e Pobega con Adli vice Krunic. In attacco il Milan Chukwueze, Okafor e il giovane Romero alternative di grandissima qualità a Pulisic e Leao, più Jovic. L’Inter ha invece due esperti come Arnautovic e Sanchez.

Daniele Luongo