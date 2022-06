La seconda fase del calciomercato interista, per quanto concerne gli acquisti, riguarderà soprattutto il reparto difensivo con due-tre rinforzi da regalare a Simone Inzaghi, a seconda di quante saranno le uscite. Intanto, in attesa di capire le evoluzioni per Milan Skriniar sull'asse Milano-Parigi e aspettando nuove sul fronte Stefan de Vrij, l'Inter è in pole position per Gleison Bremer (occhio alla Juve) e ha messo nel mirino Nikola Milenkovic (anche in questo caso c'è l'ok del serbo che i viola valutano 15-20 milioni). In aggiunta, stando a Tuttosport, nelle ultime ore è tornato d’attualità anche il nome di Marash Kumbulla della Roma, già in auge nell’estate 2020 prima dello stop agli investimenti arrivato da Suning. "Kumbulla non è un titolare per Mourinho e anche per l’Inter sarebbe il perfetto ricambio per uno dei tre titolari, soprattutto se dovessero partire sia Skriniar sia De Vrij, ma la Roma - che non ha preso bene l'addio di Mkhitaryan - ha a bilancio l'albanese per circa 20 milioni e non lo svenderà", si legge sul quotidiano torinese.