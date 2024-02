Come approcceranno il derby d’Italia Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri? A dare una risposta è Tuttosport che nell'edizione odierna abbozza una sorta di identikit di quello che potrebbe essere tatticamente il derby d'Italia.

Entrambi con il 3-5-2, si affronteranno dunque in maniera speculare che potrebbero fare dei duelli individuali a tutto campo lo snodo centrale del match. Il modo in cui questo modulo verrà declinato è però sostanzialmente differente: "Difensivamente ad esempio la squadra di Simone Inzaghi può alternare fasi di difesa in zone arretrate di campo ad azioni di pressing alto" e nel caso in cui l'Inter si mostri aggressiva, magari nella fase iniziale della partita, "la Juventus dovrà mostrarsi abile nel riuscire a superare la prima linea di pressione rivale, per attaccare successivamente in campo aperto con i vari Rabiot, Kostic, Vlahovic e Yildiz (o Chiesa)". Da parte sua invece la Juventus predilige "difendersi con un blocco basso al fine di creare spazio alle spalle della difesa avversaria da risalire in contropiede. Una strategia che potrebbe essere utile per togliere profondità a Thuram e Lautaro Martinez".

All’andata la squadra di Allegri ha presentato in alcune situazioni un atteggiamento difensivo più coraggioso, alzando a tratti la pressione con l'intento di spezzare sin dalla fase di costruzione il possesso dei nerazzurri e nel caso anche a San Siro venisse replicata la strategia dell'andata, la Juventus dovrà preoccuparsi "non soltanto di schermare Calhanoglu (compito che dovrebbe essere affidato a colui che Allegri sceglierà tra Yildiz e Chiesa) ma occuparsi anche di Bastoni e Pavard" in difesa, e di Mkhitaryan a metà campo. L'armeno si muove da mezzala sinistra, e dovrà "poi a sua volta cercare di aiutare la sua squadra ad assorbire quei movimenti verticali di Rabiot che spesso sono risultati vincenti per la Juventus".

Infine da non sottovalutare è la contesa per i calci piazzati: "Finora, escludendo i rigori, la Juve ha realizzato 9 reti in queste situazioni (miglior dato del campionato) e l’Inter 7. A livello difensivo entrambe le formazioni presentano la miglior difesa su palla ferma, con un solo gol a testa subito".