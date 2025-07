Nella corsa a Lookman, Napoli sparigliato. I nerazzurri hanno vinto la loro prima battaglia. I partenopei si sono tirati fuori, "evidentemente perché, sondato il terreno con l’entourage del giocatore, hanno capito che l’accordo con il club nerazzurro è blindato e non esistono spiragli per spezzarlo". Attualmente i vice campioni d'Italia e d'Europa non hanno rivali nella corsa all'attaccante. Sul percorso, però, c'è ancora un ostacolo non banale da sormontare: la volontà dell’Atalanta. "Che non è quella di trattenere a forza Lookman, ma di ottenere quanto richiesto, ovvero non meno di 50 milioni" si legge sul Corriere dello Sport.

"L’Inter, dal canto suo, anche ieri è rimasta ferma sulla sua proposta iniziale di 40 milioni, ma la speranza è che, con il lavoro ai fianchi dello stesso Lookman, le resistenze bergamasche finiscano per affievolirsi". Cosa però non accaduta momentaneamente a Zingonia, dove al contrario è stato alzato il muro: "Le condizioni sono state poste e da quelle non ci si muove". E per muovere le acque sarà necessario che l'Inter faccia un mini-rilancio "e chissà che i tempi non siano anche piuttosto rapidi". Da Bergamo "attendono un segnale già tra oggi o domani. È plausibile che, per alzare ulteriormente la posta, serva un nuovo via libera di Oaktree. La proprietà, infatti, aveva già dato la sua autorizzazione a mettere sul tavolo 40 milioni" e adesso potrebbe essere "necessaria un’ulteriore 'aggiuntina', magari anche solo di pochi milioni, con il corredo di qualche bonus. Con un primo passo interista, l’Atalanta potrebbe concederne a sua volta un altro ed ecco che le distanze si colmerebbero o quasi".