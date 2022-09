"Pure questa sconfitta, aggiungerà, come inevitabile, altre scorie in uno spogliatoio parecchio agitato, come prova pure il nervosismo durante il match e quindi a fine partita di Lautaro quando si è azzuffato con Kimmich. Il quadro va completato con la scelta da parte di Inzaghi di non mandare in campo nemmeno per un minuto Barella (difficile non vederci un intento punitivo, forse per qualche atteggiamento un po’ sopra le righe del centrocampista) e con il disastroso ingresso in campo di Correa che, a una manciata di minuti prima del gong, è riuscito nell’impresa di rovinare tirando una inguardabile ciabattata il regalo che gli aveva fatto Lucas Hernandez perdendo banalmente un pallone nel cuore dell’area bavarese". Lo sottolinea Tuttosport, che adombra agitazioni varie all'interno del mondo nerazzurro, tra le mura di Appiano.