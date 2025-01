Sebastiano Esposito sembra aver raggiunto a 22 anni la maturità per mantenere promesse e aspettative. Così scrive oggi Tuttosport, che ricorda i cinque gol nelle ultime cinque giornate, per un totale di sette nel girone d'andata. Al primo anno vero di Serie A.

Diventa così concreta la possibilità di una convocazione in nazionale per la doppia sfida di marzo in Nations League. Per questo il ragazzo deve ringraziare anche l'Empoli, che lo ha acquistato, e il tecnico D'Aversa. L'obiettivo della doppia cifra sembra sempre più vicino, così come quello della quarta salvezza consecutiva per l'Empoli.

Il presidente Corsi riscatterà il giocatore per 5 milioni di euro, lo ha già detto anche ai dirigenti nerazzurri (QUI LA NOSSTRA ESCLUSIVA). In tanti stanno seguendo il giocatore, che vuole continuare a brillare e segnare. Sogna, tra el altre cose, una sfida in A il prossimo anno coi fratelli Salvatore e Pio, oggi allo Spezia.