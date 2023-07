L'Inter sta per salutare André Onana. Cosa perde la squadra di Inzaghi con l'addio del portiere? Oltre alle qualità tra i pali, Tuttosport pone l'accento sulla fase costruttiva. "L’Inter ha cominciato a ricercare ancora di più il mantenimento del pallone nella zona di costruzione per cercare di attirare il pressing avversario, consapevole di avere nel suo numero 24 l’elemento libero in grado di creare superiorità numerica in avvio di possesso", sottolinea il giornale, mettendo nel calderone anche dei dati: nello scorso campionato Onana ha registrato un 81.3% di passaggi riusciti, mentre oltre i 24.5 metri la percentuale è del 54.7%.

A questo si aggiunge il 72% dei tocchi nella zona compresa fra l’area piccola ed il limite estremo dell’area di rigore. Insomma, l'Inter perde un portiere ma anche un regista.