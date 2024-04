Non solo l'Inter, anche la Juventus ha sondato il terreno per Albert Gudmundsson. L'attaccante, secondo Tuttosport, non è un promesso sposo nerazzurro. La partita è aperta e c'è anche il Tottenham.

I bianconeri possono giocare la carta delle contropartite, al Genoa piace Barrenechea e il Grifone dovrebbe ringiovanire avendo in quel ruolo Badelj e Strootman, in scadenza al 30 giugno. Il primo rinnoverà, l'altro potrebbe salutare.