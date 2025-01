Periodo complicato per Davide Frattesi. Come riporta Tuttosport, gli esami effettuati ieri hanno escluso lesioni. Solo un affaticamento, il giocatore farà allenamenti personalizzati in questi giorni e in base alle risposte che avrà si sceglierà se convocarlo con l'Empoli.

I desiderata del ragazzo non sono cambiati: vuole lasciare l'Inter e spera nella Roma, ma dovrà aspettare fine mese per vedere come andranno le cose a livello di infortunati e se i giallorossi si avvicineranno ai 45 milioni di euro richiesti.

A centrocampo, nel frattempo, ha recuperato Mkhitaryan, mentre Correa potrebbe tornare con l'Empoli o al massimo contro il Lecce. Di sicuro domenica sarà a disposizione Acerbi, nonostante il personalizzato svolto ieri.