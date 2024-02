Massimiliano Farris sostituirà Simone Inzaghi in panchina per la partita di sabato alle 18 contro la Roma all'Olimpico. E' l'esito della squalifica comminata al tecnico interista per il cartellino giallo preso contro la Juventus, provvedimento molto contestato dallo stesso Inzaghi.

Con Farris in panchina da "primo", sottolinea Tuttosport, i nerazzurri hanno vinto 2-0 a Empoli il 27 ottobre 2021 e 4-0 col Viktoria Plzen il 26 ottobre 2022, pareggiando a Napoli il 12 febbraio 2022.