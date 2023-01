Si aspettava la "LuLa", è arrivato un Dzeko in più, decisivo per battere il Napoli e in generale per le sorti dell'Inter. "Con la LuLa prossima a essere riproposta, magari già a Monza e uno Dzeko formato bomber, l'Inter non può che tornare a fare paura alle dirette rivali - scrive Tuttosport - Inzaghi si sfrega le mani. Lautaro è carico, Lukaku è tornato, Dzeko ha abbattuto il Napoli e prima della sosta l'Atalanta a Bergamo. Visto il rendimento si aspetta un rinnovo alle cifre attuali (5 milioni); il club vuole tenerlo e a mercato di gennaio chiuso affronterà l'argomento, proponendo magari un contratto che arrivi a 5 milioni fra parte bassa e bonus".