La pista Dybala resta caldissima in casa Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Joya resta un'opportunità di mercato da cogliere per Marotta, mentre i tifosi nerazzurri sognano un tridente da playstation con Lautaro e Lukaku. La dirigenza nerazzurra farà di tutto per regalare l'argentino a Inzaghi.

A stretto giro dovrebbe arrivare anche la fumata bianca con Mkhitaryan: l'Inter ha il sì dell'armeno, anche se la Roma non ha perso del tutto le speranze dopo l'ultima proposta di rinnovo presentata.