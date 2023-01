La Lega Serie A vuole massimizzare i ricavi dei diritti tv del triennio 2024-27. Per questo nei prossimi giorni sono in programma contatti con i manager di alcuni gruppi americani, in particolare Paramount, già partner della Serie A sul versante internazionale tramite la Cbs. Possibili dialoghi anche con Disney, proprietaria di Espn. "Lo scopo - spiega Tuttosport - non è solo migliorare le entrate sul fronte estero, ma anche creare un ponte per i diritti interni, considerato che Paramount è sbarcata in Italia in estate con la sua piattaforma streaming Paramount. E Disney è già presente da tempo".