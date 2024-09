Come fa notare stamane Tuttosport, la Nations League è una specie di comfort zone per Federico Dimarco. Che ieri ha timbrato il suo terzo gol con la Nazionale italiana, nella competizione nata nel 2018 su un’idea di Michel Platini, accendendo la rimonta sulla Francia con un mancino splendido che è finito al sette. Il giocatore dell'Inter, in precedenza, era entrato nel tabellino marcatori anche in un'Ungheria-Italia 0-2 del 26 settembre 2022 e nella finalina Olanda-Italia 2-3.