Tempo da perdere ce n'è poco. Bisogna programmare il futuro, pensando al presente in campo. La dirigenza dell'Inter continua quindi a lavorare sul mercato, stavolta pensando a quello estivo e ai tanti rinnovi che bisogna chiudere. Uno è quello di Stefan De Vrij, a cui una proposta di rinnovo è stata già fatta con un ingaggio simile a quello attuale. "L’olandese sta ragionando: sulla bilancia la voglia a 31 anni (li compirà domenica) di provare una nuova esperienza (lo cercano in patria, in Inghilterra e in Spagna, in particolare il Villarreal) e il ruolo in squadra, visto che quest’anno ha perso il posto da titolare fisso. L’Inter attende una risposta entro febbraio".