Anche Tuttosport concorda con gli altri quotidiani sulla possibile Inter in campo oggi contro la Roma: in cabina di regia spazio per Asllani, mentre in difesa si registra un rialzo delle quotazioni di De Vrij, favorito su Acerbi. Un altro posto a centrocampo se lo giocano Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre a sinistra ci sarà Dimarco: Gosens potrebbe partire dal 1’ contro il Barça.