Inter e Manchester United hanno ormai trovato l'intesa per André Onana, destinato a volare in Inghilterra in cambio di 55 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Con questi soldi, spiega Tuttosport, il club nerazzurro andrà a prendere due portieri, un difensore, un vice-Dumfries, un sesto centrocampista e ovviamente un attaccante: se dovesse saltare il ritorno di Lukaku (c'è l’accordo col Chelsea su una cifra complessiva di 40 milioni), è possibile che l'Inter vada su profili come Morata e Scamacca oppure su un giovane di talento come Balogun dell'Arsenal.



Tra i pali si punterà tutto su Sommer e Trubin, che hanno già dato l'ok al trasferimento ma serve ancora trovare gli accordi con le due società. "In discesa la questione col Bayern per Sommer, visto che con 6 milioni lo svizzero sarà liberato (anche se i nerazzurri vorrebbero spuntare uno sconto); più complicato trattare con lo Shakthar che per Trubin, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, chiede oltre 30 milioni (con l’Inter che non vorrebbe superare quota 15, bonus compresi). In caso di strada in salita per Trubin - che l'Inter però cercherebbe di bloccare per l'estate 2024 -, attenzione sempre ad Audero, concorrenza permettendo", sintetizza TS.

Demiral resta un'opzione valida per completate la difesa, mentre come vice-Dumfries piace Holm dello Spezia (ci sono anche Juve, Brighton e West Ham). Il sogno per il centrocampo è invece Samardzic: sul gioiello dell'Udinese ci sono il Napoli e il Milan.