L'esperimento del 3-4-1-2 schierato in occasione del test di sabato con l 'FC Milanese non è passato inosservato in casa Inter. Simone Inzaghi ha schierato il Tucu Correa alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez , ma secondo quanto riportato da Tuttosport la modifica tattica che ha in testa Inzaghi è quella del 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle di un'unica punta.

Un'alternativa da utilizzare in alcune occasioni particolari e da provare in questi primi giorni di preparazione. Un modulo che consentirebbe a Lukaku di avere spazio per le sue galoppate da riferimento centrale e che si sposerebbe a pieno con le qualità di Dybala, ma non solo: anche Mkhitaryan e Calhanoglu si troverebbero a loro agio nella casella da fantasista. Al centro del campo Inzaghi potrebbe proporre anche la coppia Asllani-Brozovic e far rifiatare così Barella.