Joaquin Correa sembra ormai sempre più lontano dall'Inter. Come riportato ieri su FcInterNews.it (LEGGI QUI L'ARTICOLO) a chiedere informazioni sull'argentino sono arrivate anche due società per cui ha già giocato: Lazio e Siviglia.

L'Inter ha però una soglia sotto la quale non scenderà, 8 milioni di euro. Sono i soldi che servono per non incorrere in una minusvalenza a bilancio.