Va avanti a fari spenti tra Inter e Barcellona la trattativa per l’affare che porterebbe Marcelo Brozovic in Catalogna e Frank Kessie di nuovo a Milano. Come scrive Tuttosport, mentre è stata smentita la possibilità di vedere Memphis Depay in nerazzurro, non si sono alzate voci sullo scambio tra i due centrocampisti. Resta la complessità dell’operazione, soprattutto se la si vuole imbastire in 15 giorni, ma i dialoghi tra i club potrebbero anche accelerare da giovedì, quando l’Inter rientrerà in Italia dopo la Supercoppa italiana giocata a Riad. Kessie è arrivato a Barcellona solo a luglio, ma con Xavi non trova spazio, mentre all’Inter Inzaghi ha dimostrato di avere in Calhanoglu un’alternativa importante davanti alla difesa.