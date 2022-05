Bremer lascerà il Torino al termine della stagione e la base di partenza per quella che si prospetta un'asta europea è di 25 milioni . Lo riferisce Tuttosport nell'edizione odierna. Sul difensore granata ci sono diversi club, tra i quali ovviamente l'Inter, che potrebbe rimpiazzare con lui il partente De Vrij.

"Ma sullo sfondo rimangono anche Juventus, volendo Milan e più defilato il Napoli; oltre a possibili big inglesi e Psg", si legge. E ieri è spuntata la voce sulla presenza di Bremer a Como, con qualcuno che ha ci ha visto una missione per trovare una casa in vista del trasferimento a Milano. "Como, ovvero la città a due passi da Appiano Gentile, dove è di casa il club nerazzurro. Storia che però si tinge di giallo, perché l’entourage ieri ha smentito, non tanto il pranzo a Como, quanto la finalità, la ricerca di una casa vicino al lago", sottolinea TS.