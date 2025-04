Sono tanti i giocatori dell'Inter che questa sera, per Bayern Monaco-Inter, vivranno una serata di ricordi. La partita presenta due ex di parte nerazzurra, Yann Sommer e Benjamin Pavard, che a Monaco di Baviera ha fatto il Triplete nel 2019/20 vincendo dieci trofei.

C'è poi Bisseck, tedesco, appena approdato in nazionale maggiore, e ci sono tanti giocatori che hanno la Bundesliga nel proprio passato: Calhanoglu, Thuram, Josep Martinez (due anni al Lipsia da portiere di riserva), Arnautovic.

Se si va un po' più indietro nel tempo si scovano diversi doppi ex: Rummenigge, Matthaus, Brehme, Lucio. Non è invece un ex Lautaro Martinez, che ha però rischiato di finire in Bundesliga, al Borussia Dortmund, un attimo prima di scegliere l'Inter, mentre Calhanoglu è stato corteggiato in estate dal Bayern, ma ha poi deciso di restare.