Il rinnovo di Alessandro Bastoni va chiuso nei prossimi mesi. Il futuro è incerto, il giocatore si aspettava subito un'offerta importante per blindarlo, al contrario ne è arrivata una lontana dalle richieste. L'entourage del difensore è partito da 7, si può chiudere a 6 più bonus. Certamente non a 3,5 a salire come vorrebbe la dirigenza interista. La conseguenza di un mancato accordo può essere effettivamente un addio.