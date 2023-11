Marko Arnautovic lavora per tornare in campo il prima possibile dopo l'infortunio riportato a Empoli il 24 settembre. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri proveranno a fare quanto già visto per Cuadrado durante l'ultima sosta per le nazionali, quindi trattenerlo a Milano in modo che possa recuperare al meglio, anche qualora il giocatore dovesse essere clinicamente guarito e quindi magari convocato addirittura per la prossima partita a Bergamo.