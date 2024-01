Tuttosport propone oggi la classifica delle ammonizioni, in cui svetta proprio la Juventus, prima in Serie A con 50 cartellini gialli in 19 giornate. L'Inter, in questa graduatoria è ultima con 24 cartellini gialli.

I bianconeri annoverano un altro primato: sono infatti la prima squadra ad essere arrivata al momento a cinque squalificati per somma di ammonizioni. Contro il Sassuolo, per tale motivo, non ci saranno Gatti e McKennie, la stessa sorte era già capitata a Locatelli, Cambiaso e Rabiot. L'Inter, il Cagliari e il Napoli non hanno ancora avuto provvedimenti in tal senso.

Il problema della differenza tra Juve e Inter non sta nel numero dei falli, 216 per la capolista contro 239 della seconda, ma nel tipo di falli commessi. I nerazzurri sono a un'ammonizione ogni 12,71, la Juve a una ogni 6,13.

Ovviamente il quotidiano, che da mesi ha intrapreso una via smaccatamente di parte (ancor più che negli anni precedenti), ci mette un "carico" pieno di sospetti. "Sorge il dubbio che i nerazzurri abbiano avuto la fortuna di trovare spesso arbitri in giornata tollerante riguardo ai falli", si legge. In quanto a tolleranza, però, sarebbe bene ricordare determinati episodi accaduti (per esempio) a Gatti nel corso della stagione...