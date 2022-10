"L'Inter non gioca nemmeno male, fa anche delle cose buone, sul piano di una giustizia teorica non avrebbe meritato di perdere (e magari avrebbe vinto se la punizione di Çalhanoglu dopo un’ora non si fosse stampata sul legno), ha una trama ma, delle idee e anche l’indulgenza del pubblico, che alla fine ha applaudito senza remore, ma nel calcio spesso il quadro generale è ingannevole: le partite sono una somma di piccole cose che l’Inter non sa addizionare mentre la Roma le ha agganciate una all’altra a farne catena". Questo uno stralcio dell'analisi di Repubblica dopo Inter-Roma 1-2.