Questo pomeriggio l'Inter torna al Dall'Ara, dove dovrà affrontare il Bologna di Thiago Motta, avversario arcigno che fin qui ha tolto, più che regalato, gioie alla squadra di Inzaghi. Da un lato i rossoblu, reduci da sei vittorie, dall'altro la capolista, che di vittorie di fila ne ha collezionato dodici, insieme a record europei. "Ma non ci sarà da stupirsi se oggi al Dall'Ara andrà invece in scena una gara attenta, di reciproco rispetto" puntualizza però la Repubblica, che precisa: "Le due squadre sono abbonate ai tre punti, ma di perdere non ha voglia nessuno".

Né il Bologna, quarto a quota 51, né l'Inter che "non vuole tornare a casa a mani vuote, perché dopo questa in campionato ne mancano altre dieci, e soprattutto perché mercoledì volerà a Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions con l'Atletico". E arrivarci con il giusto morale sarà importante, specie perché contro i rossoblu, i nerazzurri hanno un conto aperto da una vita. "Senza riavvolgere il nastro fino allo spareggio per lo scudetto del 1964, e limitandosi ai ricordi a colori, basta restare agli ultimi anni" e limitarsi allo scudetto perso nel 2022 ma non solo. Anche nel poco più lontano 2020 un ko col Bologna fu fatale per l'Inter: il 2-1 per la squadra di Mihajlovic a San Siro"contribuì ad allargare le crepe nel rapporto fra Conte e la società". Due anni prima dell'addio allo scudetto proprio al Dall'Ara. Anche quest'anno il bilancio non è positivo, ma per come sono poi andate le cose all'Inter, fra campionato e Champions, non è detto che quell'eliminazione dalla Coppa Italia, di cui i rossoblu sono stati carnefici, sia stata un danno. Ma alla Pinetina c'è voglia di rivincita".

Per questo Inzaghi sta pensando all'11 migliore possibile, tenendo conto del +15 che fa vivere tranquilli e della trasferta di Madrid, e secondo la Repubblica, in difesa, al posto di Pavard, potrebbe tornare Bisseck. In regia, nonostante Calhanoglu sia rientrato, il titolare è Asllani. Mentre in attacco al fianco di Thuram, pienamente recuperato, sono stati provati tanto Sanchez quanto Arnautovic, ex della partita. "Potrà riposare Lautaro, che serve fresco in Spagna e che evita così il rischio di un giallo che lo terrebbe fuori dalla gara con gli azzurri di Calzona. Ma c'è da scommettere che almeno nel finale entrerà".