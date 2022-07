“Dybala, è Inter-Roma”. Si apre così l’edizione del Corriere dello Sport in edicola domani. “La Joya al centro del mercato, anche le grandi d’Europa alla finestra. Paulo incontra l’agente: Marotta e Pinto avanti, il Napoli nell’ombra. Centrali in fuga, Bremer a Torino per De Ligt, Skriniar vicinissimo al PSG”.