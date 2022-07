Il Corriere dello Sport apre con una suggestiva idea di mercato del Napoli: "Anche il Napoli chiama Dybala", è il titolo scelto dal quotidiano romano. Che, per rimanere in tema mercato, spinge i rossoneri verso Ziyech: "Ziyech, il Milan fa sul serio". Infine, sulla Roma: "Torna Mourinho, vuole più Roma". Spazio anche all’Inter in taglio basso: “Inter nel radar di emiri e americani”.