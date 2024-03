Nelle pagelle di Tuttosport non manca qualche insufficienza dal lato dell'Inter. Sufficiente Sommer, che nulla può sul gol. Il primo voto sotto il 6 è per Pavard, 5,5 causa soprattutto l'ammonizione, mentre Bisseck lo sostituisce e merita un 6. Voto 6,5 per Acerbi e Bastoni, nonostante "l'assist" a Juan Jesus.

Darmian merita 7, segna un gol con un movimento da centravanti. Ingiudicabile Buchanan (e come lui Sanchez), mentre Barella, Frattesi e Calhanoglu condividono il 6 in pagella. Da 6,5 Mkhitaryan che dà il via all'azione del gol e anche Dimarco, fonte inesauribile di idee per l'Inter. Malino Dumfries, 5,5, guarda Juan Jesus sul pari.

E' da 5 la prova di Thuram ("I fantasmi di Madrid non sono ancora stati scacciati"), da 5,5 quella di Lautaro. Voto 6 a Inzaghi: alla squadra manca cinismo.

Nel Napoli 7 a Meret, 7,5 a Juan Jesus e diversi 5 a Di Lorenzo, Olivera e Raspadori, oltre ai 5,5 per Politano, Kvaratskhelia e Anguissa. Pagella da 5,5 per l'arbitro La Penna.