Tre insufficienti, ma anche molti voti buoni per l'Inter nelle pagelle di Tuttosport della trasferta di Verona. Inevitabile che dietro la lavagna finisca Handanovic, voto 5. "La parata su Dimarco (che ai tempi del Parma lo aveva beffato con una parabola da venticinque metri) vale un gol. Il problema è che vale un gol pure l’inguardabile papera che regala l’1-1 al Verona".

Stesso voto a Perisic ("Forse Conte pensava di avere già il Papu, ma lui non lo è e si muove nel ruolo come un’elefante in una cristalleria"), il terzo sotto la sufficienza è Young con un 5,5 ("Non ha l’intraprendenza di Hakimi e nell’unica volta in cui Faraoni lo attacca sul serio, lo fa accomodare come un buon maggiordomo per il cross che dà il pari al Verona").

Gli altri voti sono tutti dal 6,5 in su, a parte l'ingiudicabile Gagliardini e il 6 per Vidal. Schiera di 6,5 per De Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella ("A centrocampo vale per due"). Condividono il 7 Martinez e Lukaku ("Non segna, ma è la grande anima dell’Inter per la capacità nel far salire la squadra e nell’essere sempre al centro della partita"). Un 7 in pagella lo merita anche Conte. "Si mette a specchio al Verona e, dopo un primo tempo più efficace di una damigiana di camomilla, l’Inter prende il volo. E la settima vittoria consecutiva gli dà ancora più forza in sede di mercato".

Nel Verona nessuno va oltre il 6. Voto 6,5 per l'arbitro Giacomelli.