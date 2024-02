Buoni, ottimi voti per l'Inter su Tuttosport dopo il largo successo col Lecce. Sufficiente Audero, mai realmente impegnato. Due 6,5 in difesa per Bisseck e Carlos Augusto, addirittura 7,5 per De Vrij con un'altra prestazione extralarge.

A centrocampo 6 per Dumfries, due 6,5 per Mkhitaryan e Dimarco, ma soprattutto un 7 per Asllani (l'assist dell'1-0 è una "pepita") e 7,5 per Frattesi, la cui prova è "musica anche per Spalletti".

In avanti 6,5 a Sanchez e 8 a Martinez: un "mostro". Sufficienti Barella, Klaassen e Arnautovic dalla panchina, sv Akinsanmiro e Buchanan. Voto 8 a Inzaghi la cui squadra "gioca sempre divinamente".