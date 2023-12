La Repubblica inquadra oggi tutti i problemi legati alla Supercoppa Italiana che si giocherà in Italia. Il contratto è blindato, per cui anche uno strappo che potrebbe essere proposto dal Napoli in Lega non avrà grande effetto. Semifinali e finale si giocheranno in uno stadio da 16mila spettatori, negli spogliatoi (riporta il quotidiano) non c'è neppure spazio per tutti e la vendita dei biglietti va a rilento: gli arabi sembrano delusi dall'assenza di club come Juventus o Milan.

Male anche le strutture d'allenamento, che saranno quelle del Riyadh City, dell’Al-Nassr e dell’Al-Shabab. C'è anche il nodo alberghi: il Napoli ha priorità di scelta ma non l'ha esercitata e quindi anche gli altri club attendono. Verranno rinviate infine quattro partite della ventunesima giornata tra cui Inter-Atalanta, dovranno essere recuperate tra febbraio e marzo a seconda di come andranno le coppe.